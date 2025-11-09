Президент Туркменистана принял участие во всенародной озеленительной акции

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в осеннем сезоне всенародной акции по посадке деревьев, которая стартовала по всей стране. Об этом сообщает TDH.

Как отмечается, всенародная акция по посадке деревьев является не только экологическим, но и важным социально-культурным событием, способствующим укреплению сплоченности в обществе. Подобные мероприятия прививают молодому поколению культуру бережного отношения к природе.

Высадка саженцев в Туркменистане стала традицией и является приоритетом государственной политики, направленной на создание новых парков, лесных массивов и обогащение растительного мира. Благодаря систематическим усилиям столица и другие города страны покрываются лесными зонами.

В предгорьях Ашхабада расширяются границы лесных массивов, в том числе зон, высаженных можжевельником. Ашхабад получил международный сертификат за вклад в инициативу Европейской экономической комиссии ООН «Деревья в городах», что является достижением страны в развитии экологической дипломатии, отмечает издание.