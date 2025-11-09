Представители Туркменистана участвовали в Международной образовательной конференции в Корее

С 3 по 6 ноября в рамках научно-образовательного сотрудничества и реализации совместных проектов представители Туркменистана приняли участие в Международной образовательной конференции, организованной Канвонским национальным университетом Республики Корея. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В ходе работы конференции с докладом выступила проректор по научной работе Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади С.Батырова. В своём выступлении она подробно рассказала о деятельности одного из ведущих вузов страны, готовящего преподавателей иностранных языков и профессиональных переводчиков.

Были озвучены сведения о структуре вуза, направлениях подготовки, условиях, созданных для всестороннего освоения студентами актуальных теоретических знаний, практических навыков, овладения цифровыми технологиями, изучения новейших научных концепций, передовых исследований и инновационных решений.

В рамках конференции также была организована масштабная выставка, на которой были представлены образцы туркменского ковроткачества, древние украшения и ремесленные изделия, созданные умелыми руками туркменских мастериц.

Участники конференции с большим интересом ознакомились с туркменской экспозицией.