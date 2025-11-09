Посол Туркменистана провел переговоры с руководством румынской Chimcomplex

Посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев встретился с председателем совета директоров румынской компании Chimcomplex Штефаном Вуза. Об этом сообщило посольство.

В ходе беседы румынской стороне была представлена информация об основных направлениях развития нефтегазового и промышленного секторов Туркменистана, в частности, о проводимой политике по модернизации отрасли, а также о мерах, осуществляемых с целью обеспечения долгосрочной энергетической безопасности региона.

В ходе переговоров было отмечено значение участия румынской компании Chimcomplex в выставке «OGT 2025», прошедшей 22-24 октября 2025 года в Ашхабаде. Это участие имело большое значение для обсуждения важных вопросов развития нефтегазовой и химической промышленности, а также для укрепления международного сотрудничества в этом направлении.

Стороны обсудили возможности будущего сотрудничества между Туркменистаном и компанией Chimcomplex, в том числе в области переработки газа, химического производства и привлечения иностранных инвестиций в новые промышленные проекты. Штефан Вуза, в свою очередь, представил информацию о деятельности компании и выразил заинтересованность в развитии взаимовыгодных отношений с Туркменистаном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно возможностей привлечения инвестиций Chimcomplex в совместные проекты в химической и энергетической отраслях, обмена опытом и налаживания практического сотрудничества. Также стороны подтвердили готовность продолжить переговоры с целью реализации взаимовыгодных инициатив и разработки конкретных направлений сотрудничества.