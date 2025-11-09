Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в осенней посадке деревьев в городе Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в осеннем этапе всенародной акции по посадке деревьев в городе Аркадаг. Об этом сообщает TDH.

Озеленительная кампания, приуроченная к традиционному осеннему сезону посадки деревьев, прошла с участием жителей города и сопровождалась культурной программой с музыкальными выступлениями.

Создание лесных зон и парков в населенных пунктах страны является одним из приоритетов государственной экологической политики Туркменистана.

Весенние и осенние сезоны посадки деревьев проводятся в стране на регулярной основе. В рамках мероприятия была представлена культурная программа с участием артистов и наездников Группы национальных конных игр «Галкыныш».