В Туркменистане стартовала осенняя акция по посадке деревьев

В Туркменистане началась осенняя кампания всенародной посадки деревьев. Мероприятия по озеленению проходят в Ашхабаде, городе Аркадаг, а также во всех велаятах страны.

В Туркменистане ведется масштабная работа по сохранению биологического разнообразия и природных особенностей. Последовательно реализуя комплексную стратегию охраны окружающей среды, страна вносит конкретный вклад в обеспечение экологического благополучия на региональном и глобальном уровнях, в решение такой важной современной проблемы, как изменение климата. Сегодняшняя всенародная кампания по посадке деревьев является наглядным подтверждением этого.

Как сообщалось ранее, во время недавнего ознакомления с ходом строительства города Аркадаг и подготовленными проектами Национальный Лидер туркменского народа одобрил предложение о высадке туркменской арчи в рамках всенародной кампании по озеленению и дал ценные рекомендации по организации систематического ухода за саженцами в соответствии с агротехническими правилами. Это подчеркивает большое значение туркменской арчи для устойчивого экологического развития Туркменистана.

В ходе кампании по озеленению были высажены тысячи саженцев различных пород деревьев, а также проведены работы по уходу за ранее посаженными растениями.