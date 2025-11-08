Российские медики из «РЖД-Медицина» посетят Туркменистан

Делегация российских врачей из «РЖД-Медицина» посетит Туркменистан в рамках Международного проекта «Миссия Добро». Об этом сообщила пресс-служба Русского дома в Ашхабаде.

В состав группы входят специалисты в области кардиохирургии, гастроэнтерологии, гинекологии, здорового образа жизни и других направлений медицины.

Встреча с российскими медиками пройдет в Русском доме 10 ноября в 16:30. Как отмечается в сообщении, мероприятие станет уникальной возможностью для тех, кто планирует связать жизнь с медициной или поступать в медицинские вузы России.

Участники смогут пообщаться с опытными врачами, задать вопросы о тонкостях медицинского образования и профессии, а также услышать интересные случаи из практики специалистов.