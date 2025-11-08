Президенты Туркменистана и США провели встречу в Белом доме в рамках саммита «C5+1»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Белом доме на полях саммита «Центральная Азия + США». Стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию межгосударственного сотрудничества, сообщает TDH.

Встреча состоялась в рамках дипломатического формата «C5+1», объединяющего пять государств Центральной Азии – Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан – и США. Платформа, созданная в 2015 году, нацелена на укрепление диалога по ключевым вопросам партнёрства между странами региона и США.

Президентский кортеж прибыл к Белому дому, где туркменского лидера тепло встретили. Перед началом переговоров Сердар Бердымухамедов оставил запись в Книге почётных гостей в «Комнате Рузвельта».

Приветствуя главу Туркменистана, Дональд Трамп выразил признательность за участие в саммите «Центральная Азия + США».

Сердар Бердымухамедов поблагодарил американскую сторону за приглашение и отметил, что формат «C5+1» открывает новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества. Он выразил уверенность, что саммит станет важным этапом в развитии традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Президент Туркменистана напомнил, что 2025 год по инициативе Ашхабада объявлен мировым сообществом «Международным годом мира и доверия», что также было поддержано США. Туркменская сторона подчеркнула важность укрепления дружественных и взаимовыгодных связей с Соединёнными Штатами.

По итогам встречи лидеры двух государств подтвердили намерение углублять межгосударственное сотрудничество по ключевым направлениям.