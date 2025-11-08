Мировые лидеры IT-индустрии соберутся на Туркментел-2025 в Ашхабаде

В Ашхабаде 12-14 ноября пройдут Международная выставка и научная конференция «Туркментел-2025» и Международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2025» (ITTC-2025). Впервые два крупных форума объединены на одной площадке, что создаст уникальные возможности для обмена опытом в развитии цифровой и инновационной экономики, модернизации транспортной системы и совершенствования информационно-коммуникационных технологий.

В ключевом региональном мероприятии в сфере информационно-коммуникационных технологий примут участие представители государственных ведомств, крупных международных организаций, компаний, ученые, эксперты и предприниматели из более чем 30 стран.

Среди участников – авторитетные международные организации, такие как Международный союз электросвязи (ITU) и Региональное содружество в области связи стран СНГ (РСС), а также ведущие мировые компании, занимающие важное место в глобальной коммуникационной системе: IBM, D8 Corporation, Juniper Networks, Nokia, Huawei, Thales, Eastwind, Mitel Networks (Bulgaria) Ltd, Promark Dijital Tehnolojilaer Ltd, Mitsubishi Corporation, SSI Monaco, BHS Telecom, China Academy of Space Technology (CAST), Turksat, Nextremum, Alstom, JandeNul NV Belgium, SDC Kazakhstan LLP и другие.

В рамках форума особое внимание будет уделено расширению международного сотрудничества и координации совместных усилий в области науки, техники, искусственного интеллекта, Big Data, блокчейна и систем кибербезопасности.

Параллельно состоятся специализированные мероприятия:

форум «Роль финансовых технологий в цифровом развитии Туркменистана (Fintech forum)», организованный британской компанией Dialogue Events Ltd;

форум «Международный стартап-форум Туркменистан 2025», проводимый представительством Программы развития ООН в Туркменистане;

учебная конференция Международного союза электросвязи (ITU) «Цифровая трансформация государственного управления: от цифровых реестров до внедрения искусственного интеллекта».

Конкурс инновационных проектов «Цифровое решение-2025», направленный на развитие IT-технологий в Туркменистане, откроет широкие возможности для продвижения новых идей в области совершенствования искусственного интеллекта и робототехники. Традиционный ежегодный конкурс среди молодых ученых и студентов включает номинации: искусственный интеллект; робототехника и автоматизация; «умные» сельскохозяйственные технологии; умный город; цифровая медицина; электронное образование; цифровизация сферы услуг. В рамках международной выставки и научной конференции «Туркментел-2025» состоится церемония награждения победителей конкурса инновационных проектов «Цифровое решение-2025».

Одновременно на форуме будут представлены приоритетные направления по повышению потенциала международных транспортно-транзитных коридоров, созданию новых логистических решений и укреплению позиций и эффективности транспортно-логистических структур.

Туркменистан, неизменно выдвигающий позитивные инициативы и успешно реализующий их в целях создания благоприятных условий для эффективного развития транспортно-коммуникационных связей в регионе, уверенно и последовательно укрепляет свои позиции как важное звено международных транспортно-транзитных коридоров.

Международная выставка и научная конференция «Туркментел-2025» как открытая международная площадка для определения новых направлений взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов предоставит возможность для обмена опытом и новыми идеями в области инноваций и высоких технологий.