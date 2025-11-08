Команда Run Rush из Туркменистана примет участие в Самаркандском марафоне

Команда туркменского бегового сообщества Run Rush примет участие в Самаркандском марафоне, который пройдет 8-9 ноября в историческом центре Самарканда.

Самаркандский марафон является крупнейшим культурно-спортивным забегом Центральной Азии и включает дистанции от 2 до 42 километров.

В состав команды Run Rush вошли семь спортсменов. На дистанции 2 км выступит Мухамметберди Бабаев, 5 км пробегут Сона Бабаева и Ибрагим Агаев, 10 км преодолеет Наргиз Исакова. Мерджен Мамметязова примет участие в полумарафоне на 21 км, Сельби Мурадова пробежит полный марафон 42 км. Тимур Кульмурадов войдет в команду организаторов Samarkand Marathon Series.

Забег организован совместно с ЮНЕСКО и Федерацией легкой атлетики Узбекистана. Половина средств от регистрационных взносов направляется на улучшение доступности исторических объектов Самарканда – установку тактильных дорожек, систем аудиогида и пандусов.