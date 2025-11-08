Индонезия намерена предложить Туркменистану ряд образовательных программ и учебные места

Новый посол Туркменистана в Республике Индонезия с резиденцией в г.Куала-Лумпур М.Машалов 6 ноября встретился с Генеральным секретарём Министерства высшего образования, науки и технологий Индонезии Тогаром Симатупангом. Об этом сообщается в пресс-релизе туркменского дипведомства.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в таких областях, как наука, образование и технологии. В этой связи была рассмотрена возможность разработки проекта Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере высшего образования между Туркменистаном и Индонезией.

Генсекретарь также сообщил о намерении предложить туркменской стороне ряд образовательных программ, включая предоставление учебных мест для студентов, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что новый посол Туркменистана в Индонезии вручил копии верительных грамот.