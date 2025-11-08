Делегация Туркменистана участвовала в Форуме сотрудничества «Центральная Азия-Китай»

Делегация Туркменистана приняла участие в XII Форуме сотрудничества в формате «Центральная Азия–Китай», который состоялся 6 ноября в городе Урумчи (КНР). Форум проходил под девизом «Содействие духу сотрудничества Центральная Азия – Китай и продвижение общей модернизации».

В форуме приняли участие высокопоставленные руководители пяти стран Центральной Азии и Китая и представители международных организаций, сообщает МИД Туркменистана.

В состав туркменской делегации вошли дипломаты, работающие в КНР, а также представители министерств образования, финансов и экономики, торговли и внешнеэкономических связей и Союза женщин Туркменистана.

В рамках мероприятия были организованы пленарное заседание и четыре параллельных сессии, посвящённые торговле и экономике, образованию, сокращению бедности и проблематике женщин, а также выставка достижений сотрудничества формата Центральная Азии-Китай.

Посол Туркменистана в КНР Парахат Дурдыев на церемонии открытия форума осветил стратегические приоритеты внешнеэкономической политики Туркменистана в формате «Центральная Азия – Китай» и подчеркнул значимость дальнейшей институционализации диалога и практической координации совместных проектов.

Посол также подчеркнул роль Туркменистана как транзитной страны при реализации трансрегиональных проектов (включая железнодорожные коридоры), а также приверженность страны достижению Целей устойчивого развития и выполнению Долгосрочных и Среднесрочных программ социально-экономического развития на 2022–2052 и 2022–2028 годы. В этом контексте, Туркменистан приглашает иностранных и китайских партнёров к участию в национальных проектах, международных тендерах и инвестиционных инициативах.

Далее участники форума обсудили направления дальнейшего многостороннего сотрудничества и в завершении встречи пришли к консенсусу о необходимости выстраивания более тесного сообщества Центральная Азия — Китай, сосредоточив внимание на торговле, «зелёном развитии», безопасности и региональной взаимосвязанности.