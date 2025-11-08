В Туркменистане утверждены новые тарифы на услуги частных нотариусов
Министерство юстиции Туркменистана утвердило размеры оплаты нотариальных действий, осуществляемых частными нотариусами. Соответствующий приказ №35 был издан министром юстиции М. Таганововым 28 августа 2025 года и зарегистрирован 6 ноября.
Основные положения
Документ устанавливает тарифы на широкий спектр нотариальных услуг, которые рассчитываются в процентах от базовой величины, определяемой законодательством Туркменистана.
Долевое строительство
За удостоверение договоров участия в долевом строительстве установлен тариф в размере 1220% от базовой величины.
Сделки с недвижимостью
Для договоров об отчуждении недвижимого имущества (жилых домов, зданий, незавершенного строительства) установлены дифференцированные ставки:
- 630% от базовой величины — для близких родственников (родителей, супругов, детей, братьев и сестер)
- 1830% — для прочих лиц
Договоры дарения транспортных средств
- 620% — для близких родственников
- 1220% — для других лиц
Завещания и наследственные дела
За удостоверение завещаний взимается 630% от базовой величины.
Выдача свидетельств о праве на наследство по закону:
- 340% — для супругов, родителей и совершеннолетних детей
- 640% — для дедушек, бабушек, братьев, сестер и внуков
- 1840% — для прочих наследников
Доверенности
Стоимость удостоверения доверенностей варьируется в зависимости от их вида и степени родства:
- На управление недвижимостью и транспортными средствами для близких родственников — 90%
- Для прочих лиц — 630%
Прочие услуги
- Свидетельствование верности перевода с одного языка на другой — 16% за каждую страницу
- Свидетельствование подлинности подписи — 10% для физических лиц, 34% для юридических
- Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов — 320%
Льготы и особые условия
Документ предусматривает освобождение от оплаты нотариальных действий по делам, находящимся в производстве судов, военных и правоохранительных органов Туркменистана, а также при проведении розыскных, следственных и дознавательных мероприятий.
При осуществлении нотариальных действий вне помещений нотариальных контор по просьбе заинтересованных лиц оплата взимается в двойном размере, плюс компенсируются фактические транспортные расходы.
Новый приказ отменяет аналогичный документ от 24 июля 2023 года и согласован с министерством финансов и экономики Туркменистана.