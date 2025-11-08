В Туркменистане утверждены новые тарифы на услуги частных нотариусов

Министерство юстиции Туркменистана утвердило размеры оплаты нотариальных действий, осуществляемых частными нотариусами. Соответствующий приказ №35 был издан министром юстиции М. Таганововым 28 августа 2025 года и зарегистрирован 6 ноября.

Основные положения

Документ устанавливает тарифы на широкий спектр нотариальных услуг, которые рассчитываются в процентах от базовой величины, определяемой законодательством Туркменистана.

Долевое строительство

За удостоверение договоров участия в долевом строительстве установлен тариф в размере 1220% от базовой величины.

Сделки с недвижимостью

Для договоров об отчуждении недвижимого имущества (жилых домов, зданий, незавершенного строительства) установлены дифференцированные ставки:

630% от базовой величины — для близких родственников (родителей, супругов, детей, братьев и сестер)

от базовой величины — для близких родственников (родителей, супругов, детей, братьев и сестер) 1830% — для прочих лиц

Договоры дарения транспортных средств

620% — для близких родственников

— для близких родственников 1220% — для других лиц

Завещания и наследственные дела

За удостоверение завещаний взимается 630% от базовой величины.

Выдача свидетельств о праве на наследство по закону:

340% — для супругов, родителей и совершеннолетних детей

640% — для дедушек, бабушек, братьев, сестер и внуков

— для дедушек, бабушек, братьев, сестер и внуков 1840% — для прочих наследников

Доверенности

Стоимость удостоверения доверенностей варьируется в зависимости от их вида и степени родства:

На управление недвижимостью и транспортными средствами для близких родственников — 90%

Для прочих лиц — 630%

Прочие услуги

Свидетельствование верности перевода с одного языка на другой — 16% за каждую страницу

Свидетельствование подлинности подписи — 10% для физических лиц, 34% для юридических

для физических лиц, для юридических Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов — 320%

Льготы и особые условия

Документ предусматривает освобождение от оплаты нотариальных действий по делам, находящимся в производстве судов, военных и правоохранительных органов Туркменистана, а также при проведении розыскных, следственных и дознавательных мероприятий.

При осуществлении нотариальных действий вне помещений нотариальных контор по просьбе заинтересованных лиц оплата взимается в двойном размере, плюс компенсируются фактические транспортные расходы.

Новый приказ отменяет аналогичный документ от 24 июля 2023 года и согласован с министерством финансов и экономики Туркменистана.