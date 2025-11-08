В Ашхабаде состоялось заседание РКП УНП ООН для Центральной Азии

В Ашхабаде 6 ноября состоялось ежегодное заседание Руководящего комитета программы Управления ООН по наркотикам и преступности (РКП УНП ООН) для Центральной Азии на 2022–2025 годы. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Встреча была организована Региональным отделением УНП ООН для Центральной Азии, Афганистана, Ирана и Пакистана совместно с Правительством Туркменистана.

Туркменскую сторону на заседании представлял заместитель министра внутренних дел Туркменистана Овезгельди Какалыев.

В ходе заседания был сделан обзор ключевых достижений Программы в 2025 году, а также утверждены стратегические и оперативные приоритеты на 2026 год.

Участники отметили постоянный вклад УНП ООН в укрепление регионального сотрудничества в таких областях, как контроль над наркотиками, предупреждение преступности, уголовное правосудие, борьба с коррупцией, управление границами и вопросы здравоохранения.