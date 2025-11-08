В Ашхабаде пройдет ежегодный инклюзивный фестиваль «Мы разные, мы равные»

Ежегодный инклюзивный фестиваль «МЫ РАЗНЫЕ, МЫ РАВНЫЕ» пройдет 15 ноября в парке «Ашхабад» (1-й парк) с 14:00 до 16:30.

Фестиваль посвящен созданию безопасной и инклюзивной среды, где каждый может чувствовать себя частью общества. Он также приурочен к Международному дню инвалидов, отмечаемому 3 декабря, и направлен на привлечение внимания к вопросам равенства и инклюзивности.

Организаторы мероприятия: ООН в Туркменистане совместно с местными общественными организациями при поддержке Правительства Туркменистана.

В ходе фестиваля в парке будут действовать различные интерактивные зоны: