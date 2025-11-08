Более 150 человек приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» в Ашхабаде

В Русском доме в Ашхабаде состоялась международная просветительская акция «Большой этнографический диктант – 2025». В мероприятии приняли участие более 150 человек, среди которых студенты, преподаватели, школьники и все желающие, интересующиеся культурным наследием народов России.

Участникам было предложено ответить на 30 вопросов, охватывающих историю, традиции и культуру народов России. Организаторы отметили дружескую и познавательную атмосферу мероприятия.

По итогам диктанта все участники получили именные сертификаты. Их можно использовать в личном кабинете на платформе Education in Russia для получения дополнительных баллов при поступлении в российские вузы.

«Большой этнографический диктант – это не просто проверка знаний, а возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи народов России», – подчеркнули организаторы акции.