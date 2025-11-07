ЮНЕСКО учредило Всемирный день тюркской языковой семьи

ЮНЕСКО на 43-й сессии Генеральной конференции в Самарканде приняло решение учредить Всемирный день тюркской языковой семьи, который будет отмечаться ежегодно 15 декабря.

Дата выбрана в честь знакового события в истории изучения тюркских языков — 15 декабря 1893 года датский ученый Вильгельм Томсен расшифровал орхонские надписи VIII века, являющиеся одними из старейших письменных памятников тюркской письменности.

Инициатива создания дня была выдвинута президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соавторами предложения выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Проект поддержали 26 стран, включая Туркменистан.

По данным ЮНЕСКО, тюркскими языками в настоящее время владеют более 200 миллионов человек по всему миру. Постоянный представитель Турции при ЮНЕСКО Гюльнур Айбет отметила, что решение демонстрирует стремление организации укреплять многоязычие и культурное разнообразие.

В рамках конференции состоялось торжественное мероприятие с участием представителей постоянных представительств тюркоязычных стран при ЮНЕСКО, ученых и международных организаций.