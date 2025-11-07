Туркменский дипломат и депутат Европейского парламента провели встречу в Брюсселе

Глава Туркменской миссии при Европейском Союзе Сапар Пальванов в Брюсселе провел переговоры с депутатом Европейского парламента от Румынии, заместителем председателя Комитета по бюджетному контролю Европейского парламента Кристианом Терхешем.

Стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между ЕС и Туркменистаном, а также взаимодействие между парламентами обеих сторон.

В целях расширения межпарламентского диалога была обсуждена подготовка к проведению в марте будущего года в Брюсселе очередного раунда данного диалога.

Отдельно обсуждались практические и технические аспекты повышения межрегионального взаимодействия. Посол подчеркнул, что Туркменистан активно инвестирует в инфраструктурные проекты, как например, недавнее открытие моста через залив Гарабогаз, который значительно увеличит объём грузопотока через Каспийское море в направлении Европы.

В контексте энергетического сотрудничества туркменский дипломат подробно остановился на диверсификации энергетической политики Туркменистана, отметив стратегическое значение строительства газопровода ТАПИ.

В завершении встречи собеседники выразили готовность к продолжению конструктивного диалога и развитию практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.