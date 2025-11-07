Туркменистан направил гумпомощь пострадавшему от землетрясения народу Афганистана

Исходя из поручения Национального Лидера туркменского народа, данного на очередном заседании Правления Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, пострадавшему от землетрясения Афганистану из Туркменистана направлена гуманитарная помощь. Об этом сообщает ТДХ.

Это ещё один пример того, как добрые принципы, которые туркменский народ создавал на протяжении своей истории и которые являются образцом для всего мира, развиваются в духе современной эпохи.

Согласно принятому решению церемония отправки в Афганистан лекарственных и медицинских средств, текстильной и продовольственной продукции была организована на основе благородных традиций, заложенных туркменским народом на протяжении своей истории.

В гуманитарной акции приняли участие представители общественных организаций Туркменистана, временный поверенный в делах Афганистана в Туркменистане, почётные старейшины, представители министерств и ведомств.

Оперативное принятие неотложных мер по поддержке пострадавших – это доказательство приверженности Туркменистана укреплению всеобщего мира и стабильности, торжеству гуманитарных идеалов.