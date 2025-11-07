Пушкинский театр Ашхабада представил репертуар на ноябрь

Государственный русский драматический театр им. А.С.Пушкина представил репертуар на ноябрь и до середины декабря.

Какие спектакли покажут в театре в этот период, предлагаем узнать прямо сейчас.

Ноябрь:

  • Суб.01.11. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки» 12:00
  • Суб.01.11. Р.Тома «Восемь любящих  женщин»                                 19:00
  • Вск.02.11. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки»                           11:00, 13:00
  • Вск.02.11. А.Цагарели «Ханума»                                                          19:00
  • Пят.07.11. Премьера Б.Маммедов «Когда сияет душа молодая»       19:00
  • Суб.08.11. С.Михалков  «Три поросенка и серый волк»                      12:00
  • Суб.08.11. Г.Парачури «Индийская любовь»                                        19:00
  • Вск.09.11. М.Садовников «Али-Баба»                                                   11:00, 13:00
  • Вск.09.11. Лопе де Вега «Изобретательная  влюбленная»                   19:00
  • Пят.14.11. Л.Герш  «Свободные бабочки»                                              19:00
  • Суб.15.11. О.Корыхалова «Раз и Два»                                                      12:00
  • Суб.15.11. А.Островский  «Волки  и овцы»                                              19:00
  • Вск.16.11. Т.Габбе «Золушка»                                                            11:00, 13:00
  • Вск.16.11. Г.Хугаев «Андро и Сандро»                                                       19:00
  • Пят.21.11. А. Курейчик «Исполнитель желаний»                                       19:00
  • Суб.22.11. В.Орлов  «Золотой цыпленок»                                                  12:00
  • Суб.22.11. А.Васильев «Сестры»                                                                  19:00
  • Вск.23.11. С.Михалков  «Три поросенка и серый волк»                     11:00, 13:00
  • Вск.23.11. У.Гаджибеков «Аршин мал алан»                                             19:00
  • Пят.28.11. Л.Разумовская  «Сад без земли»                                               19:00
  • Суб.29.11. Т.Ширяева «Колобок»                                                                 12:00
  • Суб.29.11. А.Володин «Пять вечеров»                                                        19:00
  • Вск.30.11. Т.Габбе «Золушка»                                                              11:00, 13:00
  • Вск.30.11. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине»                            19:00

Декабрь:

  • Пят.05.12. С.Сербазов, М.Мамедкурбанов  «Струны души»                       19:00
  • Суб.06.12. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка»                                                      12:00
  • Суб.06.12. А.Цагарели «Ханума»                                                                    19:00
  • Вск.07.12. М.Садовников «Али-Баба»                                                11:00, 13:00
  • Вск.07.12. У.Гаджибеков «Аршин мал алан»                                                19:00
  • Пн.08.12. Р.Тома «Восемь любящих  женщин»                                             19:00
  • Вт.09.12. А.Островский  «Волки  и овцы»                                                     19:00
  • Ср.10.12. А.П.Чехов «Чеховские водевили»                                                  19:00
  • Чет.11.12. Премьера Хенрик Ибсен «Кукольный дом»                                19:00
  • Пят.12.12. Лопе де Вега «Изобретательная  влюбленная»                          19:00
  • Суб.13.12. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки»            12:00
  • Суб.13.12. Жан Жене «Мадам»                                                                     19:00
  • Вск.14.12. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки»                                     11:00, 13:00
  • Вск.14.12. М.Мыщыев «Мать»              19:00