Пушкинский театр Ашхабада представил репертуар на ноябрь

Государственный русский драматический театр им. А.С.Пушкина представил репертуар на ноябрь и до середины декабря.

Какие спектакли покажут в театре в этот период, предлагаем узнать прямо сейчас.

Ноябрь:

Суб.01.11. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки» 12:00

Суб.01.11. Р.Тома «Восемь любящих женщин» 19:00

Вск.02.11. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» 11:00, 13:00

Вск.02.11. А.Цагарели «Ханума» 19:00

Пят.07.11. Премьера Б.Маммедов «Когда сияет душа молодая» 19:00

Суб.08.11. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 12:00

Суб.08.11. Г.Парачури «Индийская любовь» 19:00

Вск.09.11. М.Садовников «Али-Баба» 11:00, 13:00

Вск.09.11. Лопе де Вега «Изобретательная влюбленная» 19:00

Пят.14.11. Л.Герш «Свободные бабочки» 19:00

Суб.15.11. О.Корыхалова «Раз и Два» 12:00

Суб.15.11. А.Островский «Волки и овцы» 19:00

Вск.16.11. Т.Габбе «Золушка» 11:00, 13:00

Вск.16.11. Г.Хугаев «Андро и Сандро» 19:00

Пят.21.11. А. Курейчик «Исполнитель желаний» 19:00

Суб.22.11. В.Орлов «Золотой цыпленок» 12:00

Суб.22.11. А.Васильев «Сестры» 19:00

Вск.23.11. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 11:00, 13:00

Вск.23.11. У.Гаджибеков «Аршин мал алан» 19:00

Пят.28.11. Л.Разумовская «Сад без земли» 19:00

Суб.29.11. Т.Ширяева «Колобок» 12:00

Суб.29.11. А.Володин «Пять вечеров» 19:00

Вск.30.11. Т.Габбе «Золушка» 11:00, 13:00

Вск.30.11. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине» 19:00

Декабрь: