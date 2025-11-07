Кыргызстан запустил государственный стейблкоин USDKG

Кыргызстан выпустил первый государственный стейблкоин — USDKG. Регистрацию цифрового актива провела Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

Эмитентом выступает ОАО «Эмитент виртуальных активов», единственным учредителем которого является Министерство финансов Кыргызстана. Стоимость регистрации составила 438,5 тысячи сомов, сообщает портал «Открытый бюджет».

USDKG стал первым государственным цифровым активом в истории страны. Согласно официальной информации, курс стейблкоина привязан к национальной валюте — сому, а обеспечение осуществляется активами Министерства финансов. Проект направлен на развитие цифровой экономики, повышение прозрачности финансовых операций и расширение возможностей трансграничных расчетов.

О запуске стейблкоина первым объявил основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Он отметил, что Кыргызстан стал одной из первых стран Центральной Азии, где государство выпустило собственный цифровой актив.

По информации с сайта проекта, USDKG обеспечен золотом и долларом США.