В Бишкеке стартует чемпионат мира по самбо с призовым фондом $341 тысяча

В столице Кыргызстана стартует чемпионат мира по самбо, который продлится до 9 ноября. Сильнейшие самбисты планеты разыграют 31 комплект медалей в спортивном и боевом самбо, а также в дисциплине среди слепых спортсменов.

Прямая трансляция соревнований будет вести на видеопортале Sambo.Live.

Расписание трансляций

7 ноября (пятница)

10:00 – предварительные встречи в спортивном самбо среди мужчин (58 кг, 71 кг, +98 кг) и женщин (50 кг, 65 кг, +80 кг), а также в боевом самбо среди мужчин (64 кг, 88 кг) и женщин (54 кг, 72 кг).

17:00 – торжественная церемония открытия.

18:00 – финальные поединки и церемония награждения.

8 ноября (суббота)

10:00 – предварительные встречи в спортивном самбо среди мужчин (64 кг, 88 кг) и женщин (54 кг, 72 кг), боевом самбо среди мужчин (71 кг, 98 кг) и женщин (59 кг, 80 кг), а также в самбо среди слепых спортсменов (64 кг, 79 кг, 98 кг).

18:00 – финальные поединки и церемония награждения.

9 ноября (воскресенье)

10:00 – предварительные встречи в спортивном самбо среди мужчин (79 кг, 98 кг) и женщин (59 кг, 80 кг), а также в боевом самбо среди мужчин (58 кг, 79 кг, +98 кг) и женщин (50 кг, 65 кг, +80 кг).

18:00 – финальные поединки и церемония награждения.

Общий призовой фонд турнира составляет $341 тыс. Победители в каждой весовой категории получат по $4 тыс., серебряные призеры – по $3 тыс., обладатели бронзовых медалей – по $2 тыс.