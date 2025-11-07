В Ашхабаде состоится общественный прием граждан по правовым вопросам

15 ноября в Ашхабаде будет организован общественный прием граждан по правовым вопросам. Мероприятие пройдет с участием представителей министерства юстиции Туркменистана, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, а также членов коллегии адвокатов столицы.

Прием граждан состоится в здании министерства юстиции, расположенном на проспекте Арчабил, дом 150. Время проведения — с 9:00 до 12:00.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 39-19-20 и 39-19-21.