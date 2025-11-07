В Азербайджане дорожный налог на моторное топливо вырастет в 3,5 раза

С 2026 года в Азербайджане дорожный налог на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ увеличится с 0,02 до 0,07 маната за литр. Новая ставка будет применяться как к топливу местного производства, направляемому на оптовую продажу внутри страны, так и к импортируемой продукции, сообщает apa.az

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были рассмотрены на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Увеличение налоговой ставки затронет все три вида моторного топлива без исключений по происхождению продукции.