ВОЗ в Туркменистане провела курс по диагностике гриппа и острой респираторной инфекции

Страновой офис ВОЗ в Туркменистане с 3 по 5 ноября провёл обучающий курс по диагностике гриппа и острой респираторной инфекции (ОРИ) методом полимеразной-цепной реакции (ПЦР) для специалистов вирусологических лабораторий со всех регионов страны.

Обучение проходило в Центре общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана под руководством специалистов Национального центра гриппа.

Курс был направлен на укрепление потенциала в области вирусологического надзора за гриппом и другими респираторными патогенами, а также на повышение эффективности раннего выявления и реагирования на потенциальные вспышки заболеваний.

В результате обучения участники получили как теоретические знания, так и практические навыки по ПЦР-диагностике, включая введение и теорию метода ПЦР, практические занятия по диагностике гриппа и анализ полученных результатов. Завершилось обучение практическими упражнениями, направленными на закрепление приобретённых навыков и их применение в повседневной лабораторной работе.

Эта инициатива является частью постоянной поддержки, которую ВОЗ оказывает Правительству Туркменистана в укреплении национальных лабораторных систем, совершенствовании эпиднадзора за гриппом и другими респираторными инфекциями, а также в повышении готовности к пандемическому гриппу посредством наращивания устойчивого потенциала страны в области общественного здравоохранения, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.