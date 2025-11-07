Беларусь увеличила сбор картофеля на 125 тысяч тонн

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сообщило о завершении уборки картофеля в стране. По оперативным данным ведомства, крупнотоварные сельскохозяйственные организации собрали 675 тысяч тонн картофеля, что на 125 тысяч тонн превышает показатели 2024 года.

Урожайность в текущем сезоне также оказалась выше прошлогодней. В министерстве это объясняют эффективностью применяемых агротехнологий и благоприятными погодными условиями для выращивания культуры.Собранный урожай значительно превышает потребности внутреннего рынка, обеспечивая запасы на зимний период и создавая возможности для расширения переработки и наращивания экспорта. Аналогичная ситуация складывается и с другими овощами — их производство в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах также превышает внутренний спрос.Все регионы страны перевыполнили производственные планы по картофелю по сравнению с прошлым годом. Итоговые данные будут уточнены после получения отчетности от мелкотоварных сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств. По предварительным оценкам Минсельхозпрода, этот сегмент может добавить около 270 тысяч тонн к общему объему производства.