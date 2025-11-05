Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США

С 1 января 2026 года граждане США смогут посещать Узбекистан без визы сроком до 30 дней. Соответствующий указ подписал президент Шавката Мирзиёева 3 ноября, сообщает агентство УзА.

Согласно документу, новая мера направлена на развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, а также на развитие туризма.

В настоящее время безвизовый режим на срок до 30 дней действует для американских туристов в возрасте от 55 лет. Это правило введено в 2021 году и распространяется также на граждан ряда других стран.

О планах отмены визовых требований для всех граждан США упоминалось в майском указе президента о развитии туристической отрасли. Тот же документ поручал Министерству иностранных дел Узбекистана провести переговоры с американской стороной об упрощении визовых требований для граждан Узбекистана, въезжающих в США.