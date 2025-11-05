Туркменистан и Австрия обсудили расширение двустороннего сотрудничества

В Ашхабаде прошли встречи между членами австрийской делегации и представителями профильных министерств и отраслевых ведомств Туркменистана. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития, сообщила информационная программа «Ватан».

На встречах, которые прошли в результативном и конструктивном ключе, было отмечено наличие значительного потенциала для многостороннего развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической сфере, здравоохранении и других направлениях. Участники переговоров рассмотрели конкретные проекты по углублению взаимодействия.