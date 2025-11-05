Туркменистан готов оказать помощь Афганистану после землетрясения

Туркменистан готов в ближайшее время оказать гуманитарную помощь населению Афганистана после разрушительного землетрясения на севере страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов на встрече с Временным поверенным в делах Афганистана в Ашхабаде Фазалом Мухаммадом Сабиром, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи заместитель министра выразил слова сочувствия и поддержки афганскому дипломату в связи с разрушительным землетрясением на севере Афганистана, повлекшим за собой человеческие жертвы и увечья.

Гурбанов отметил, что в Туркменистане с глубокой скорбью восприняли данное известие, и сообщил о готовности страны к оказанию в ближайшее время гуманитарной помощи населению братского Афганистана.

О землетрясении

В ночь на 3 ноября в провинциях Баглан, Балх, Кундуз, Саманган и Сари-Пуль на севере Афганистана произошло разрушительное землетрясение, нанесен значительный ущерб зданиям и объектам инфраструктуры. В результате землетрясения погибли 24 человека, более 980 пострадали. Кроме того, более 2 тыс. домов было полностью или частично разрушено.