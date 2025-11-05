«Сепахан» – «Ахал»: где смотреть матч Лиги чемпионов АФК-2 в прямом эфире

Туркменский футбольный клуб «Ахал» проведет сегодня матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2 против иранского «Сепахана». Встреча на стадионе «Нагш-э-Джахан» в Исфахане начнется в 21:00 по ашхабадскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале АФК.

«Сепахан» является прямым конкурентом туркменского клуба в борьбе за выход в плей-офф турнира. В предыдущем туре «Ахал» уступил иранской команде со счетом 0:1.

Команда Главного управления «Туркменнебитонумлери» одержала в текущем розыгрыше Лиги чемпионов АФК-2 победу над индийским «Мохун Баганом» (1:0), однако из-за дисквалификации индийского клуба результат был аннулирован.

После трех туров лидирует в группе С чемпион Иордании «Аль-Хуссейн» (6 очков). У «Сепахана» 3 очка, «Ахал» пока без очков.

В нынешнем групповом турнире Лиги чемпионов АФК-2 принимают участие 31 команда из 22 стран, разделенные по географическому принципу на западную и восточную зоны. В одну восьмую финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы.