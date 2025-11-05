Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание от короля Карла III

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Карлом III. Церемония прошла в Виндзорском замке, пишет sports.ru.

50-летний спортсмен удостоен высшей награды Великобритании за выдающийся вклад в спорт и филантропию. На церемонии присутствовали его супруга Виктория, которая теперь носит титул леди Бекхэм, и члены семьи.

Это не первая королевская награда в биографии Бекхэма. В 2003 году ему уже было присвоено звание кавалера Ордена Британской Империи.

За свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» Бекхэм забил 85 голов. Он также сыграл важную роль в организации Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. С 2005 года футболист является послом ЮНИСЕФ, а в 2024 году был назначен послом Королевского фонда, в рамках которого тесно сотрудничает с королем Карлом III.