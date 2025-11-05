Делегация Туркменистана участвует во II Саммите по социальному развитию ООН в Дохе

Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Туркменистана М.Силаповым участвует в II Всемирном саммите по социальному развитию ООН, который начал свою работу 4 ноября в Дохе, Государство Катар.

Как сообщает МИД Туркменистана, согласно повестке дня, в секциях конференции будут обсуждаться такие вопросы, как предотвращение бедности и обеспечение равноправного участия всех людей в жизни общества, укрепление прав человека, обеспечение гендерного равенства.

Также будут рассмотрены вопросы содействия социальной справедливости, достойному труду и социальной защите для всех, влияние демографических, технологических и экологических изменений на общество, международное сотрудничество и улучшение взаимодействия с частным сектором и государственными организациями.

Работа саммита продлится до 6 ноября.