Делегаты Туркменистана участвовали в заседании Совета СНГ по труду, занятости и соцзащите

Делегаты Туркменистана приняли участие в очередном заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств — участников СНГ, которое прошло в Ташкенте.

В мероприятии приняли участие также представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Межгосударственного статистического комитета, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Белорусского национального технического университета и Исполнительного комитета Содружества.

В числе приоритетных направлений повестки — дальнейшее развитие социально-трудового сотрудничества на пространстве СНГ, вопросы цифровой трансформации в сфере труда и занятости, новации обработки и визуализации данных статистики труда, проект Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы стран Содружества, и другие, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Участники встречи также посетили Управление содействия занятости и сокращения бедности и Центр профессиональных навыков города Ташкента, где ознакомились с практическим опытом содействия в обеспечении занятости населения.