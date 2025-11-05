В туркменской консерватории стартовала Неделя кафедры камерного ансамбля

В Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой 3 ноября стартовала Неделя кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, сообщает ussatnews.com.

В программе Недели не только концерты в стенах консерватории, но и выступления в музыкальных школах и училищах города, мастер-классы по передаче лучшего опыта. Особое внимание будет уделено произведениям туркменских композиторов.

Одним из ярких событий станет концерт, посвященный 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, который состоится 15 ноября и станет кульминацией Недели.

На концерт приглашаются ашхабадцы и гости столицы. Это прекрасная возможность насладиться живым исполнением камерной музыки и поддержать талантливых исполнителей.