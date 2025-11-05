В Стамбуле представили книгу к 85-летию туркменской писательницы Гозель Шагулыевой

Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ совместно с посольством Туркменистана в Турции и фондом «Сокровищница турецкой литературы» провела в Стамбуле презентацию сборника стихов «Женщина и слово в тюркском мире», приуроченного к 85-летнему юбилею Героя Туркменистана, народной писательницы Гозель Шагулыевой. Об этом сообщила пресс-служба ТЮРКСОЙ.

На церемонии открытия выступили генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный консул Туркменистана в Стамбуле Овезгельды Джуманазаров и другие гости.

После презентации книги состоялась панельная дискуссия с участием видных представителей тюркской литературы. В ней приняли участие главный редактор журнала «Türk Edebiyatı» Энвер Айкол, Герой Туркменистана, скульптор Сарагт Бабаев, профессор университета Анкары Берды Сарыев и преподаватель Стамбульского университета, доктор Айше Балкан.

Участники дискуссии выразили уверенность, что книга, раскрывающая значение творчества женщин в тюркском мире, будет тепло принята читателями.

Церемония завершилась вручением подарков участникам и памятным фотографированием.