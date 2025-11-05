В Ашхабаде наградили победителей международных олимпиад по экономике и философии

Сегодня в главном конференц-зале Международного университета гуманитарных наук и развития состоялась церемония награждения победителей международных олимпиад по экономике и философии, прошедших с 20 по 24 октября. Об этом сообщили «Туркменпорталу» в вузе.

В олимпиадах приняли участие студенты вузов Туркменистана и зарубежных стран.

Олимпиада проводилась в формате личного первенства по категориям А и В на туркменском, английском и русском языках.

В Международной экономической олимпиаде приняли участие 438 студентов из 25 туркменских вузов и 615 студентов из 30 вузов 13 зарубежных стран: Республики Болгария, Румынии, Республики Польша, Республики Индонезия, Республики Куба, Королевства Камбоджа, Республики Кипр, Республики Армения, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Турецкой Республики, Республики Узбекистан и Российской Федерации. Из 1053 участников 262 заняли призовые места и были награждены медалями и специальными сертификатами. 148 медалей завоевали туркменские студенты.

В Международной олимпиаде по философии приняли участие 480 студентов из 25 туркменских вузов и 119 студентов из 21 вуза 13 зарубежных стран: США, Республики Польша, Королевства Марокко, Королевства Камбоджа, Республики Кения, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Румынии, Республики Индонезия, Турецкой Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Российской Федерации. Всего 599 студентов.

Из 599 участников 251 заняли призовые места и были награждены медалями и специальными сертификатами. 208 медалей принадлежат туркменским студентам.