OpenAI ввела ограничения на медицинские и юридические консультации в ChatGPT

Американская компания OpenAI обновила политику использования своих продуктов на базе искусственного интеллекта. Согласно новым правилам, ChatGPT и другие модели ИИ компании больше не будут предоставлять консультации по медицинским и юридическим вопросам.

Об изменениях сообщается на официальном сайте организации. В юридической сфере нейросеть теперь не сможет давать индивидуальные советы, оценивать правовые риски конкретных ситуаций, составлять стратегии защиты в суде или создавать процессуальные документы.

В медицинской области под запрет попали постановка диагнозов, назначение лекарственных препаратов, подбор дозировок, а также интерпретация медицинских изображений — рентгеновских снимков, МРТ, КТ и фотографий кожных поражений.

При запросах такого характера ChatGPT будет предоставлять только общие справочные сведения и рекомендовать обращаться к лицензированным специалистам — врачам или юристам. Ограничения распространяются на все продукты компании, включая чат-интерфейс и API.