На форуме CIET 2025 прошли встречи бизнеса и правительства Туркменистана

В Национальной туристической зоне «Аваза» в первый день работы Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) состоялись встречи формата B2G с участием представителей ведущих международных компаний и руководителей государственных ведомств Туркменистана. Об этом сообщает ХО «Туркмен Энергия Форум».

Стороны обсудили перспективы совместных проектов в сферах энергетики, промышленного строительства, транспортной инфраструктуры и химического производства, а также механизмы финансирования и внедрения инновационных решений.

Форум CIET 2025 проходит 3-4 ноября. Организаторами выступают Государственный концерн «Туркменхимия», Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, Министерство энергетики, Министерство строительства и архитектуры, Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог, Хякимлик города Ашхабада совместно с ХО «Туркмен Энергия Форум».

Turkmenportal является медиа-партнером форума.

Отметим, что в ходе пленарного заседания форума обсуждались перспективы устойчивых инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества в ключевых отраслях экономики Туркменистана. С докладами выступили вице-премьер Баймырат Аннамаммедов, министр промышленности и строительного производства Тойгулы Нуров, а также руководители крупнейших международных компаний, включая Çalık Holding, Rönesans Holding и Mitsubishi Heavy Industries.

Первая тематическая сессия была посвящена вопросам перехода к зеленой энергетике и развития химической промышленности. В дискуссии приняли участие министр энергетики Аннагелди Сапаров, исполняющий обязанности председателя Государственного концерна «Туркменхимия» Танрыгулы Атаев, министр сельского хозяйства Чарыяр Четиев и представители международных компаний. Участники обсудили внедрение экологически чистых технологий и расширение международного сотрудничества для достижения целей устойчивого развития.

Выставочная экспозиция CIET 2025 представила достижения отечественных предприятий и передовые технологии зарубежных компаний в области строительства, энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и производства строительных материалов. Особое внимание уделено модернизации производственных мощностей и внедрению цифровых решений.

Работа форума продолжится 4 ноября тематическими сессиями, двусторонними переговорами и презентациями новых промышленных и инфраструктурных проектов.