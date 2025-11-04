На форуме CIET 2025 в Авазе обсудили развитие «зелёных» технологий

На Международной конференции и выставке CIET 2025, открывшейся в Национальной туристической зоне «Аваза» обсудили вопросы цифровой трансформации промышленности, внедрения технологий «голубого аммиака» и развития экологичного строительства. Форум, проходящий под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее», стал площадкой для демонстрации новых инвестиционных возможностей в ключевых отраслях экономики, сообщает ХО «Туркмен Энергия Форум».

Открывая пленарное заседание, заместитель председателя кабинета министров Баймырат Аннамаммедов назвал форум «ярким примером инновационного и открытого курса Туркменистана на партнёрство и развитие». Он отметил внедрение современных технологий в строительной и промышленной сфере, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов – от моста через залив Гарабогаз до трассы Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

«Под руководством Президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан укрепляет свою промышленную мощь, сохраняя приверженность экологическим ценностям и устойчивому росту», – заявил вице-премьер.

Министр промышленности и строительного производства Тойгулы Нуров рассказал о цифровой трансформации предприятий и строительстве современных заводов по производству керамической плитки и стекла в Бахердене и Ашхабаде. «Каждый новый завод – это шаг к формированию самодостаточной, экспортно-ориентированной индустрии, способной создавать рабочие места и внедрять инновации», – подчеркнул министр.

Председатель Госконцерна «Туркменхимия» Танрыгулы Атаев представил программу развития химической отрасли, направленную на глубокую переработку природного газа и внедрение технологий «голубого аммиака». «Строящийся в Балканском велаяте аммиачно-карбамидный завод станет новым образцом экологичного производства в Центральной Азии», – отметил он.

Министр сельского хозяйства Чарыяр Четиев связал индустриальные инновации с экологией и устойчивым сельским хозяйством, подчеркнув внедрение биотехнологий и цифровых решений в агропромышленный комплекс.

Директор представительства Kawasaki Heavy Industries в Туркменистане Томохиро Такашина напомнил о двадцатилетнем опыте сотрудничества, включая строительство завода GTG-1 – первого в мире коммерческого завода по производству бензина из газа. «GTG-1 стал символом дружбы между Японией и Туркменистаном и примером внедрения зелёных инноваций в энергетике», – сказал он, сообщив о планах реализации второго комплекса GTG-2 совместно с компаниями Rönesans и Itochu.

Президент и генеральный директор Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито отметил перспективы применения передовых японских технологий в области газопереработки и энергоэффективного строительства.

Среди выступивших – председатель совета директоров Çalık Holding Ахмет Чалык, подчеркнувший стратегическое значение Туркменистана в региональной энергетике и промышленности; председатель Rönesans Holding Эрман Ылыджак, рассказавший о совместных инфраструктурных и строительных инициативах; вице-президент China Energy International Group Co. Ltd. Сюэ Даньфен, представивший планы компании по развитию «зелёной» энергетики и цифровых технологий.

Пленарную сессию модерировал главный операционный директор PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd Нор Ишам Абдулла, который подчеркнул важность укрепления международного промышленного сотрудничества и продвижения устойчивых инвестиционных партнёрств в Туркменистане.

В рамках B2B- и B2G-встреч обсуждаются перспективы совместных проектов в области химии, энергосбережения и интеллектуального строительства. Среди участников форума – Mitsubishi Heavy Industries, Çalık Holding, Rönesans Holding, Interbudmontazh, POSCO International, Bitdeer Technologies Group и другие мировые компании.

Форум CIET 2025 проходит 3-4 ноября. Организаторами выступают Государственный концерн «Туркменхимия», Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, Министерство энергетики, Министерство строительства и архитектуры, Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог, Хякимлик города Ашхабада совместно с ХО «Туркмен Энергия Форум».

Turkmenportal является медиа-партнером форума.