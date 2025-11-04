Иранские мастера провели мастер-классы по миниатюре в Ашхабаде

В Государственной академии художеств Туркменистана состоялась церемония открытия мастер-классов по искусству миниатюры и золотого украшения, которые проводят иранские специалисты. Об этом сообщила пресс-служба Культурного центра при посольстве Ирана в Туркменистане.

В церемонии приняли участие проректор по учебной работе Государственной академии художеств Туркменистана Рустем Аннамухаммедов, советник по вопросам культуры посольства Ирана Абдолреза Аббаси, а также иранские мастера – специалист по искусству миниатюры Сейедехсахар Хашеми и мастер золотого украшения Наджме Хоссейниян.

Выступающие отметили успешное проведение аналогичных мастер-классов в 2024 году и подчеркнули развитие культурных связей между двумя странами. Они также указали на необходимость регулярного проведения подобных мероприятий для укрепления культурного обмена между Туркменистаном и Ираном.

В рамках мероприятия была организована выставка работ иранских специалистов и туркменских студентов, участвовавших в прошлогодних мастер-классах. Гости и сотрудники иранского посольства также посетили музей академии, где ознакомились с работами студентов.