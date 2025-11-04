Дни экономики Туркменистана во Франкфурте успешно завершились

В центре европейской коммерции и финансов – Франкфурте-на-Майне – успешно завершился международный форум «Дни экономики Туркменистана», направленный на развитие торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия, а также на привлечение новых инвестиций и установление прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

Организаторами форума выступили Торгово-промышленная палата Туркменистана и TMT Consulting Group, при активной поддержке Консульства Туркменистана во Франкфурте-на-Майне и Восточного комитета германской экономики.

В мероприятии приняли участие 43 представителя государственных организаций и 63 представителя частного сектора Туркменистана – всего 106 человек. Кроме того, участие в форуме приняли 126 иностранных граждан, представляющих компании, банки, ассоциации и деловые структуры Германии и других стран Европы.

Генеральными спонсорами форума выступили туркменская компания в сфере строительства «Ojar Aziya» и международный гигант агропромышленного сектора «John Deere». Их участие подчеркнуло высокий статус и серьёзный уровень мероприятия, а также продемонстрировало готовность стратегически значимых компаний содействовать укреплению торгово-экономических связей между Туркменистаном и Европой.

Проведение Дней экономики Туркменистана во Франкфурте-на-Майне стало важным шагом на пути к дальнейшему укреплению двустороннего партнёрства, расширению взаимовыгодных связей и укреплению роли Туркменистана как надёжного и открытого партнёра в европейском экономическом пространстве.