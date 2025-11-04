Город Аркадаг получил награду на международной конференции CIET 2025 в Авазе

Торжественная церемония награждения города Аркадаг состоялась по итогам пленарной сессии международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) в национальной туристической зоне «Аваза». Об этом сообщает ХО «Туркмен Энергия Форум».

Город Аркадаг отмечен за внедрение инновационных и «умных» инфраструктурных решений в рамках стратегии развития строительного и промышленного комплекса Туркменистана. Признание Аркадага как первого «умного города» страны и его международные награды на World Smart City Expo 2024 стали символом новой эпохи технологического прогресса и устойчивого урбанистического развития, говорится в сообщении.

Церемония награждения прошла после пленарного заседания конференции, которое открыл заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Баймурад Аннамамедов. В своем выступлении он подчеркнул устойчивое развитие всех отраслей экономики страны и отметил, что в 2025 году в строительный и промышленный комплексы планируется направить свыше 40 млрд манатов.

Форум CIET 2025 проходит 3-4 ноября. Организаторами выступают Государственный концерн «Туркменхимия», Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, Министерство энергетики, Министерство строительства и архитектуры, Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог, Хякимлик города Ашхабада совместно с ХО «Туркмен Энергия Форум».

Turkmenportal является медиа-партнером форума.