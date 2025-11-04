В Туркменистане объявлен конкурс «Творчество молодёжи – голос мира»
Редакция газеты «Несил» совместно с Центральным советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули объявила о проведении конкурса «Творчество молодёжи – голос мира». Положение о конкурсе опубликовано в номере газеты «Несил» от 28 октября.
Конкурс проводится среди молодежи в возрасте до 35 лет по написанию публицистических статей, рассказов, стихов на темы достижений страны, патриотизма, постоянного нейтралитета, мира, дружбы и братства.
Желающим участвовать в конкурсе необходимо до 10 декабря представить работы с подписью «Творчество молодёжи – голос мира» и приложить информацию о себе (информационный лист, копию паспорта, 2 фотографии размером 3х4, точный адрес проживания, номер телефона).
Работы на конкурс отправлять по адресу: Ашхабад, 744604, проспект Гарашлык, Erkin döredijilik mekany, редакция газеты «Несил».
Итоги конкурса будут подведены в декабре в честь Международного дня нейтралитета. Победители будут награждены в праздничной обстановке почетными грамотами и ценными подарками, а также поощрительными призами за выдающиеся творческие работы.
Электронная почта: nesil-gazeti@sanly.tm
Контактные телефоны:
- Редакция газеты «Несил»: (+99312) 38 61 57, 39 95 26, 39 96 35.
- Центральный совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули: (+99312) 44 88 55.