В Туркменистане объявлен конкурс «Творчество молодёжи – голос мира»

Редакция газеты «Несил» совместно с Центральным советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули объявила о проведении конкурса «Творчество молодёжи – голос мира». Положение о конкурсе опубликовано в номере газеты «Несил» от 28 октября.

Конкурс проводится среди молодежи в возрасте до 35 лет по написанию публицистических статей, рассказов, стихов на темы достижений страны, патриотизма, постоянного нейтралитета, мира, дружбы и братства.

Желающим участвовать в конкурсе необходимо до 10 декабря представить работы с подписью «Творчество молодёжи – голос мира» и приложить информацию о себе (информационный лист, копию паспорта, 2 фотографии размером 3х4, точный адрес проживания, номер телефона).

Работы на конкурс отправлять по адресу: Ашхабад, 744604, проспект Гарашлык, Erkin döredijilik mekany, редакция газеты «Несил».

Итоги конкурса будут подведены в декабре в честь Международного дня нейтралитета. Победители будут награждены в праздничной обстановке почетными грамотами и ценными подарками, а также поощрительными призами за выдающиеся творческие работы.

Электронная почта: nesil-gazeti@sanly.tm

Контактные телефоны: