В Туркменистане началась реконструкция таможенного поста «Серхетабат»
На туркмено-афганской государственной границе началась реконструкция таможенного поста «Серхетабат».
Строительные работы курирует Государственная таможенная служба Туркменистана.
Реконструкция предусматривает модернизацию существующего здания и строительство нескольких новых зданий и сооружений, сообщается на сайте таможенной службы.
В ходе реконструкции также будет установлен новый рентгеновский досмотровый аппарат для транспортных средств.
В результате планируется увеличить пропускную способность таможенного пункта до 500 автотранспортных средств в сутки. А это в 2,5 раза превышает существующую проектную мощность таможенного поста.
Строительные работы будут осуществляться хозяйственным обществом «Сапалы гелджек» в период с 2025 по 2027 год.
Как отмечает источник, таможенный пост «Серхетабат» является одним из важнейших таможенных пунктов во внешнеторговом обороте Туркменистана и при перевозке транзитных грузов по «Лазуритовому» и ряду других международных транспортных коридоров.