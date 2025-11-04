В Туркменистане началась реконструкция таможенного поста «Серхетабат»

На туркмено-афганской государственной границе началась реконструкция таможенного поста «Серхетабат».

Строительные работы курирует Государственная таможенная служба Туркменистана.

Реконструкция предусматривает модернизацию существующего здания и строительство нескольких новых зданий и сооружений, сообщается на сайте таможенной службы.

В ходе реконструкции также будет установлен новый рентгеновский досмотровый аппарат для транспортных средств.

В результате планируется увеличить пропускную способность таможенного пункта до 500 автотранспортных средств в сутки. А это в 2,5 раза превышает существующую проектную мощность таможенного поста.

Строительные работы будут осуществляться хозяйственным обществом «Сапалы гелджек» в период с 2025 по 2027 год.

Как отмечает источник, таможенный пост «Серхетабат» является одним из важнейших таможенных пунктов во внешнеторговом обороте Туркменистана и при перевозке транзитных грузов по «Лазуритовому» и ряду других международных транспортных коридоров.