В северном регионе Туркменистана на этой неделе ночная температура опустится до -7°

В Дашогузском велаяте на этой неделе ночами ожидается минусовая температура.

Уже завтра ночью температура воздуха составит от -1° до — 6°.

Ночью 5 ноября ожидается до — 7°.

Согласно метеопрогнозам на эту неделю, до конца недели ночная температура будет держаться в районе -2°…-6°, но, начиная с 9 ноября, потеплеет от +2° до +5°.

Дневная температура будет колебаться от +8 до 14°.

Влажность воздуха составит в среднем 60%.