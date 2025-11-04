В северном регионе Туркменистана на этой неделе ночная температура опустится до -7°
В Дашогузском велаяте на этой неделе ночами ожидается минусовая температура.
Уже завтра ночью температура воздуха составит от -1° до — 6°.
Ночью 5 ноября ожидается до — 7°.
Согласно метеопрогнозам на эту неделю, до конца недели ночная температура будет держаться в районе -2°…-6°, но, начиная с 9 ноября, потеплеет от +2° до +5°.
Дневная температура будет колебаться от +8 до 14°.
Влажность воздуха составит в среднем 60%.