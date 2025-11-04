В Авазе начала работу международная конференция CIET 2025

В национальной туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря открылась Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025). В форуме принимают участие более 1080 делегатов из 55 стран мира.

Двухдневное мероприятие, проходящее под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее», объединило министров, представителей государственных структур, инвесторов и руководителей крупнейших международных компаний, включая Mitsubishi Heavy Industries, Çalık Holding, Rönesans Holding, China Energy International, POSCO International и PETRONAS Carigali.

Организаторами форума выступают Государственный концерн «Туркменхимия», Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, Министерство энергетики, Министерство строительства и архитектуры, Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог, Хякимлик города Ашхабада совместно с ХО «Туркмен Энергия Форум».

Проведение CIET 2025 приурочено к Дню работников строительства и промышленности Туркменистана.

Конференцию открыла пленарная сессия «Перспективы устойчивых инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества в строительной, промышленной, химической и энергетической отраслях Туркменистана». С докладами выступили заместитель Председателя Кабинета Министров Баймурад Аннамамедов, министр промышленности и строительного производства Тойгулы Нуров, а также международные спикеры Владимир Петрук, Эисаку Ито и Ахмет Чалык.

Баймурад Аннамамедов отметил, что модернизация промышленного и строительного комплексов укрепляет позиции Туркменистана как современного и динамично развивающегося государства. Министр Тойгулы Нуров подчеркнул, что каждое новое предприятие и инфраструктурный проект способствуют экономической диверсификации и повышению качества жизни граждан.

В программе CIET 2025 – четыре тематические сессии, международная выставка с участием более 50 компаний, B2B и B2G встречи, а также торжественный гала-ужин для участников.

Turkmenportal является медиа-партнером форума.