Сборная Туркменистана по волейболу завоевала путевку на чемпионат Азии-2026

Мужская сборная Туркменистана по волейболу одержала победу на международном турнире CAVA Cup for Men 2025, который завершился в столице Бангладеш Дакке. Туркменские спортсмены не проиграли ни одного матча на турнире, обыграв в финале команду Афганистана со счетом 3:2.

В турнире приняли участие шесть команд: Туркменистан, Бангладеш, Непал, Мальдивы, Шри-Ланка и Афганистан. На групповом этапе туркменистанцы уверенно обыграли Непал (3:0), Шри-Ланку (3:1), Афганистан (3:1) и Мальдивы (3:0). Единственным серьезным соперником стала сборная Бангладеш, которой команда Туркменистана уступила лишь один сет (3:2).

Финальный матч против Афганистана выдался напряженным. Туркменским волейболистам дважды приходилось сравнивать счет (2:2). В решающей пятой партии, проигрывая 1:6, сборная Туркменистана сумела переломить ход встречи и одержать победу.

По итогам турнира были отмечены игроки сборной Туркменистана: Багтыяр Хемрагулыев признан лучшим доигровщиком соревнований, Акмырат Довлетов – лучшим связующим.

Победа обеспечила сборной Туркменистана путевку на чемпионат Азии по волейболу 2026 года, пишет газета «Нейтральный Туркменистана».