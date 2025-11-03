Компании Туркменистана и Германии подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Компании Туркменистана и Германии заключили ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в сферах консалтинга, логистики и поставок сельскохозяйственной и строительной техники. Документы были подписаны в рамках Дней экономики Туркменистана, которые прошли 30-31 октября во Франкфурте-на-Майне.

Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата Туркменистана совместно с TMT Consulting Group. Форум был нацелен на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Туркменистаном и Германией, а также другими заинтересованными странами ЕС.

Двухдневное мероприятие собрало представителей более 50 ведущих немецких компаний, банков и промышленных объединений, а также 51 туркменскую компанию и ряд государственных структур.

Среди заключенных соглашений – контракты между немецкой компанией Erbaeher+Kolb GmbH и туркменским частным предприятием «Эминли маслахат», а также между компаниями «Мюсаид Хессен», Asset Capital и Bey International FDI с туркменским хозяйственным обществом TMT Consulting Group.

Немецкая логистическая компания SKM Logistics and Trade GmbH подписала соглашение с туркменским хозяйственным обществом «Довребап улаг меркези».

Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники John Deere заключил соглашения с туркменскими компаниями «Оджар азия» и «Яш сыяхат». Немецкая Wirtgen Group, специализирующаяся на дорожно-строительной технике, и компания Zeppelin Baumaschinen также подписали контракты с туркменскими партнерами «Оджар азия» и «Яш сыяхат» соответственно.

В ходе Дней экономики состоялись пленарные заседания, B2B- и B2G-встречи. Форум стал площадкой для обсуждения торгово-экономических отношений и привлечения прямых иностранных инвестиций, формирования транспортно-логистических коридоров и энергетического партнерства. Особое место в обсуждениях заняли темы перехода к «зеленой» экономике, цифровой трансформации и развития электронного правительства.

Программа мероприятия также включала ознакомительные визиты на промышленные предприятия Германии.