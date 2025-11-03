В Туркменистане издан 5-й номер научно-методического журнала «Билим»

Вышел в свет новый номер научно-методического журнала «Билим», издаваемого Министерством образования Туркменистана.

В журнале опубликованы статьи в рубриках «Шадиванлар – источник знаний», «Строятся новые школы», «Научные статьи», «Дошкольное образование», «Общеобразовательная школа», «Профессионально-техническое образование», «Среднее профессиональное образование», «Высшее образование».

Публикуемые в журнале статьи направлены на дальнейшее совершенствование образовательной и воспитательной работы в теории и на практике, сообщается на сайте Министерства.