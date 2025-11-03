В Туркменистане заложена автомагистраль Туркменбаши – Гарабогаз протяженностью 207 км

В Балканском велаяте Туркменистана состоялась торжественная церемония закладки автомобильной магистрали Туркменбаши – Гарабогаз протяженностью 207 км. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Магистраль берет начало от приморского этрапа Туркменбаши Балканского велаята, где по случаю закладки прошло праздничное мероприятие с участием мастеров культуры и искусства велаята.

Строительство доверено дорожникам хозяйственного общества Altyn nesil. Специалисты компании заверили, что построят объект в намеченный срок. Для реализации проекта созданы все условия: щебень и гравий добываются в местном карьере, дорожный битум производится на Туркменбашинском комплексном нефтеперерабатывающем заводе.

Согласно проекту, магистраль будет двухсторонней шириной 21 м. Асфальтовое покрытие и технико-эксплуатационные характеристики соответствуют международным стандартам.

Строительство запланировано в два этапа: Туркменбаши – Гарабогаз и Гарабогаз – Серхетяка (Казахстан). После завершения второго этапа дорога откроет транспортный коридор в соседние страны региона, отмечает издание.