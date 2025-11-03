В Балканском велаяте открыто водоочистное сооружение мощностью 20 тыс. кубометров в сутки

В этрапе Эсенгули Балканского велаята состоялось торжественное открытие нового водоочистного сооружения с опреснительной установкой. Проектная мощность объекта составляет 20 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Объект возведен по заказу управления капитального строительства Балканского велаятского хякимлика силами специалистов Хозяйственного общества «Hossarlyk». Ввод в эксплуатацию сооружения приурочен к 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.

В церемонии открытия приняли участие ответственные работники велаятского и этрапского хякимликов, почётные старейшины Туркменистана, а также представители объединения «Balkanwelaýatagyzsuw».

В рамках торжественного мероприятия для участников церемонии выступили деятели культуры и искусства с концертной и танцевальной программой, отмечает издание.